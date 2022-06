Bolsonaro volta a afrontar Moraes ao falar de blogueiro foragido

O presidente Jair Bolsonaro voltou a afrontar o ministro Alexandre de Moraes, ao ser questionado nesta quarta se sente liberdade para exercer o Poder Executivo, em entrevista ao canal do YouTube da jornalista Leda Nagle.

“Não, não… você tem uma gama de trabalho enorme em cima de mim, e o pessoal me processa por tudo, qualquer coisa com notícia-crime. Um parlamentar do PT agora entrou com notícia-crime porque, segundo ele, eu vi o Allan dos Santos lá em Orlando, nos Estados Unidos e não o denunciei às autoridades locais. Olha, eu não vi o Allan dos Santos. Se tivesse visto, apertaria a mão dele. Jamais ia denunciar. Ele não cometeu nenhum crime. Para o Alexandre de Moraes ele é criminoso, pra mim ele não é. Ponto final”, respondeu.

Bolsonaro desdenhou da ordem de prisão preventiva expedida em outubro do ano passado por Moraes contra o blogueiro bolsonarista, que é considerado foragido da polícia brasileira, mas desafiou as autoridades ao aparecer na manhã do último sábado no local da motociata promovida por apoiadores do presidente, na Flórida.

Vale lembrar que o ministro agiu em resposta a pedido da Polícia Federal no inquérito que apura a atuação das milícias digitais – grupos na internet que atacam a democracia e as instituições.