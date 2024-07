Bolsonaro visita o Rio Grande do Sul pela primeira vez após as enchentes

O ex-presidente Jair Bolsonaro vai visitar o Rio Grande do Sul pela primeira vez após as enchentes. Em maio, no pico da tragédia climática que inundou boa parte dos municípios gaúchos, Bolsonaro tratava de um quadro de erisipela em internação hospitalar.

Devido às limitações logísticas, ainda um reflexo das cheias, o ex-presidente vai desembarcar nesta quarta-feira no aeroporto de Jaguaruna, em Santa Catarina, e vai de carro ao Rio Grande do Sul. Ele será recebido pelo deputado Luciano Zucco (PL)

No estado gaúcho, ele deve se reunir com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), que deve ter a médica-veterinária do Exército Betina Worm, como vice nas eleições de outubro, por indicação do PL.

Na quinta-feira, Bolsonaro irá a Caxias do Sul e Farroupilha, na Serra Gaúcha, e passa a noite em Santa Cruz do Sul, na região dos Vales. Na sexta-feira, terá um evento na capital e, no sábado, o ex-presidente pega um voo no aeroporto de Florianópolis.