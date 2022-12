Bolsonaro veta remanejamento de verbas do orçamento secreto

O presidente Jair Bolsonaro sancionou projeto de lei sobre a elaboração e execução do orçamento de 2022, mas vetou uma série de dispositivos incluídos no texto. Entre as regras barradas, está uma manobra dos parlamentares para utilizar verbas oriundas do chamado orçamento secreto.

O governo seria autorizado a usar recursos de emendas originalmente identificados como RP-9, emendas do relator-geral do orçamento, que foram reclassificadas como RP-2, por ordem do STF. Esse tipo de despesa é ligada a serviços públicos, como obras de infraestrutura e programas sociais, que o governo pode decidir como e quanto gastar.

Na justificativa do veto, o presidente considerou o dispositivo inconstitucional e afirmou que se trata de “matéria estranha” ao texto original do projeto de lei.