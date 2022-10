Bolsonaro vai trabalhar pela primeira vez em nove dias

Atualizado em 19 out 2022, 10h31 - Publicado em 19 out 2022, 09h30

A agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro estava vazia há nove dias. Mergulhado no segundo turno da campanha pela reeleição, ele teve o último compromisso oficial no dia 10, quando se reuniu durante 20 minutos com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira.

Nesta quarta, Bolsonaro ficará em Brasília e terá dois despachos de 30 minutos cada com o chefe da AGU, Bruno Bianco, e com o chanceler Carlos França no Palácio da Alvorada — respectivamente às 14h30 e às 17h.

No resto do dia, o presidente ficará livre para buscar votos e tentar conseguir a virada sobre Lula. Segundo a assessoria da campanha, ele deve dar entrevista a um podcast, a partir das 18h.