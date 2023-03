Flávio anuncia data de retorno de Bolsonaro ao Brasil, mas volta atrás

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O senador Flávio Bolsonaro anunciou na manhã desta terça-feira, pelas redes sociais, que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, vai retornar ao Brasil na quinta-feira da semana que vem, mas voltou atrás minutos depois.

“Peço desculpas pela postagem anterior, deve ser a saudade grande! Na verdade a data de retorno do nosso líder Jair Bolsonaro no dia 15/março era provável, mas não confirmada ainda. Assim que houver uma data definitiva ele mesmo divulgará, tá ok!”, escreveu Flávio há pouco.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro e havia prometido a aliados que voltaria em março para liderar a oposição ao governo Lula. Mas a pressão dentro do PL para que ele continue no exterior é forte, principalmente diante da repercussão do caso das joias da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Na primeira postagem, Flávio publicou um vídeo anunciando que “Bolsonaro vem aí!” e que “acabou a espera!”.

“No dia 15 de março, o nosso Johnny Bravo volta para o Brasil. Já pode pendurar a bandeira verde e amarela e vestir as cores do nosso País. Juntos, vamos fazer uma oposição forte e responsável, pelo bem do nosso Brasil. Deus, pátria e família”, escreveu o senador.