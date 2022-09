Bolsonaro vai emendar campanha na terra de Lula com funeral da rainha

O presidente Jair Bolsonaro viaja neste sábado rumo a Londres, para participar do funeral da rainha Elizabeth II, na segunda. Mas no dia em que partirá para a Inglaterra, o candidato à reeleição tem uma agenda intensa de campanha em Pernambuco, com direito a uma grande motociata e uma visita à terra natal de Lula.

De acordo com Gilson Machado, ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro e candidato ao Senado em Pernambuco, o presidente chegará às 8h30 da manhã no aeroporto de Caruaru e de lá irá para um shopping de Santa Cruz do Capibaribe, de helicóptero. No local, ele deverá fazer o primeiro dos três discursos do dia.

Bolsonaro participará então de uma motociata até o Pátio do Forró, em Caruaru, pela BR-104. O trajeto pela rodovia federal tem pouco mais de 55 quilômetros. Na cidade famosa pela festa de São João, o presidente deverá falar novamente aos apoiadores.

À tarde, ele segue para Garanhuns, onde nasceu o seu principal adversário nas eleições desse ano, onde participará de uma Marcha para Jesus. E dará o derradeiro pronunciamento do candidato na passagem por Pernambuco. Bolsonaro então irá de helicóptero para o Recife, de onde partirá de avião para Londres.

