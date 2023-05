Bolsonaro vai depor nesta terça sobre fraudes no cartão de vacina

Investigado por suposto envolvimento no esquema de fraude ao sistema de vacinação do Ministério da Saúde, Jair Bolsonaro vai finalmente prestar depoimento aos investigadores da Polícia Federal a partir das 14h desta terça-feira, em Brasília.

Na semana passada, o Radar mostrou que os investigadores apreenderam na casa do ex-presidente um celular, um pendrive e um HD externo de 1 terabite.

O ex-presidente tem assumido a versão de que não sabia da fraude orquestrada por aliados e ex-auxiliares como o ex-ajudante de ordens Mauro Cid.

Bolsonaro, segundo aliados, dirá que viajou aos Estados Unidos sem cartão de vacinas, que não sabia da existência da falsificação — feita dentro do Palácio do Planalto — e que, para entrar no país, como ainda era presidente da República, não estava incluído na exigência do cartão de vacinas.

A postura do ex-presidente no depoimento deve deixar seu ex-auxiliar em péssima luz, como responsável direto por todos os crimes investigados. Cid mudou de advogado na semana passada, alimentando rumores de uma eventual delação. Aliados de Bolsonaro, no entanto, dizem que o militar é leal ao ex-presidente e não faria delação para prejudicá-lo. A conferir.