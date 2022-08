Bolsonaro vai apertar a mão de Lula hoje no TSE? O que diz a campanha

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro e Lula, como o Radar mostrou na semana passada, terão nesta terça o primeiro “olho no olho” desta campanha eleitoral. Os dois estarão na posse de Alexandre de Moraes no TSE.

Se Lula topar com Bolsonaro no tribunal, o que o petista fará? Dará a mão a Bolsonaro? E Bolsonaro, apertará a mão de Lula? O cumprimento dos dois é uma das cenas aguardadas para esta terça, mas os aliados do presidente admitem a imprevisibilidade da agenda desta noite.

“Impossível prever (a reação de Bolsonaro diante de Lula). Não acho que o cerimonial os colocaria frente a frente”, disse ao Radar um dos conselheiros de Bolsonaro. A conferir.