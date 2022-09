Bolsonaro vai à Record e Lula aposta em live a seis dias do primeiro turno

A seis dias das eleições, os presidenciáveis que lideram as pesquisas de intenção de votos vão aparecer nesta segunda em transmissões para todo território nacional.

Lula fará uma live nas redes sociais a partir das 16h. A campanha diz que estabelecimentos, bares e restaurantes se organizam para retransmitir a programação em todo o Brasil. Próximo a Canoa Quebrada, no Ceará, um telão na praia de Majorlândia deve exibir a manifestação do ex-presidente.

Já o presidente Jair Bolsonaro vai à sabatina do Jornal da Record, marcada para as 19h50. O petista foi convidado para abrir a roda de entrevista na Record, na sexta-feira passada. Ao lado de uma cadeira vazia, o apresentador Eduardo Ribeiro falou sobre a ausência do ex-presidente e disse que os advogados da sua campanha questionaram os critérios da sabatina no TSE.

“Luiz Inácio Lula da Silva, que seria nosso entrevistado hoje, recusou o convite alegando ter compromissos de campanha e não concordar com a ordem estipulada para as entrevistas”, disse o jornalista na ocasião.