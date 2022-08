Bolsonaro usa propaganda na TV e jingle para ‘garantir’ auxílio de R$ 600

As duas primeiras inserções da campanha de Jair Bolsonaro que foram ao ar na TV nesta sexta-feira, primeiro dia da propaganda eleitoral, focam no Auxílio Brasil de 600 reais e reforçam a promessa do presidente de manter o valor do benefício a partir do ano que vem, se for reeleito.

Em uma das peças, um jingle compara o auxílio criado no ano passado ao Bolsa Família, criado no governo Lula.

“No passado, o Bolsa Família valia, em média, 192 reais. Tinha família recebendo 80 reais por mês. No final do ano passado nós criamos o Auxílio Brasil, onde cada família passou a receber, no mínimo, 400 reais. E no corrente ano, com o apoio do Congresso Nacional, elevamos esse valor para 600 reais. E mais: esse valor será mantido a partir do ano que vem, dentro da responsabilidade fiscal. É o nosso governo inovando”, diz Bolsonaro em um dos vídeos, de 30 segundos, olhando para a câmera sentado atrás de uma mesa.

No outro, uma marchinha é reproduzida enquanto são exibidas imagens de Bolsonaro em atos de campanha e de pessoas usando o cartão do Auxílio Brasil para comprar comida.

“Ihuuu! Alô, alô, meu Brasil, Bolsa Família não existe mais, agora é Auxílio Brasil, de no mínimo 600 reais. Dinheiro bom pra fazer a feira, que protege, que dá amparo, que continua no ano que vem, Auxílio Brasil é do Bolsonaro”, dizem os versos do jingle.

Assista abaixo os dois vídeos de campanha veiculados pela campanha do presidente:

