Bolsonaro usa mais ‘doses’ de Michelle contra Lula, em novo vídeo

Estacionado nas pesquisas entre o eleitorado feminino, que deve ser decisivo nas urnas, Jair Bolsonaro voltou a recorrer ao seu único trunfo nesta área para tentar ampliar a rejeição do petista entre as mulheres.

No novo vídeo de campanha, a primeira-dama Michelle Bolsonaro é quem atua. O vídeo destaca a fala de Lula sobre violência feminina — “quer bater em mulher, vai bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa” — para depois oferecer um longo clipe sobre “valorização da mulher”, tendo as cenas de Michelle, no dia da posse, discursando no Planalto. A ideia é mostrar que Bolsonaro é um ser diferenciado com as mulheres porque deixou Michelle falar primeiro ao país no dia da posse.

A campanha não nega o “jeitão” de Bolsonaro, justamente o que carrega sua rejeição entre elas. Usa Michelle para tentar salvar a lavoura. “Se, para alguns, parece estranho que o Jair tenha feito tanta coisa para a proteção das mulheres, é porque não conhece o presidente”, diz a primeira-dama.