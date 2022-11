Bolsonaro usa caminhoneiros para criar narrativa sobre derrota

Atualizado em 31 out 2022, 20h42 - Publicado em 31 out 2022, 20h35

Integrantes da campanha de Jair Bolsonaro avaliam que o presidente busca reduzir o estrago da derrota para Lula nas eleições, ao se manter em silêncio sobre o clamor dos caminhoneiros bolsonaristas por golpe militar. Bolsonaro cria, com o levante, a narrativa — coisa do universo delirante do bolsonarismo — de que sua derrota foi, de alguma forma, rejeitada pelas ruas, “pelo povo”, uma prova de que “o sistema o derrubou”.

‘É arriscado, mas ele quer mostrar que tem força nas ruas’, diz um interlocutor do presidente.

O presidente poderia ter feito um pronunciamento logo cedo — ou ainda na noite de domingo — reconhecendo a derrota, desejando boa sorte ao presidente eleito e pedindo que os manifestantes voltassem para casa. Ignorando os transtornos econômicos da paralisação das estradas para o país e para a economia, o presidente deixou a coisa correr.

Integrantes da área econômica do governo revelaram nesta segunda ao Radar a preocupação: a coisa pode sair do controle, se nada for feito para conter o levante golpista.

Não que Bolsonaro vá ficar no poder pelas mãos dos aloprados. Isso está muito longe de ser uma possibilidade. O problema, na avaliação dessas fontes, é justamente a ruptura nas diferentes cadeias de suprimentos do país que dependem dos caminhoneiros.

Continua após a publicidade