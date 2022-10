Bolsonaro trabalhou 2 horas e 10 minutos nos primeiros 10 dias do 2º turno

Atualizado em 13 out 2022, 16h26 - Publicado em 14 out 2022, 09h01

Nos primeiros dez dias deste segundo turno, Jair Bolsonaro dedicou apenas duas horas e dez minutos ao trabalho. Foram seis rápidos despachos, segundo a agenda oficial do presidente. O resto foi campanha contra Lula.

No Palácio do Planalto, os únicos compromissos oficiais ocorreram na terça-feira da semana passada, dois dias após o primeiro turno, quando ele teve duas reuniões de meia hora cada uma com o vice-presidente e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, e com o governador reeleito do Rio, Cláudio Castro.

No dia 5, a única agenda do dia foi uma reunião de 10 minutos com o subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência, Renato de Lima França, no Palácio da Alvorada. Dois dias depois, também na residência oficial — que sediou diversos atos da campanha —, Bolsonaro recebeu os ministros da CGU, Wagner Rosário, e da AGU, Bruno Bianco. Cada encontro durou 20 minutos.

Nesta segunda-feira, o presidente se reuniu em Brasília, também por 20 minutos, com o general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa.

A agenda oficial de Bolsonaro não registrou nenhum compromisso oficial nos dias 3, 6, 9, 11, 12 e 13. No último sábado, consta que o presidente participou por seis horas da romaria fluvial do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. Claramente em campanha, ele foi acompanhado por aliados políticos do estado e de outros locais do país.