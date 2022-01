Bolsonaro tenta calar o amigo Jacaré

O Estadão decidiu ouvir Jacaré sobre a entrevista explosiva publicada por VEJA. Ao contrário de sites que elaboram teorias bizarras sobre a capa de Laryssa Borges, o jornal fez jornalismo e foi apurar direto na fonte. Acabou flagrando um telefonema do próprio presidente ao amigo que deu declarações reveladoras sobre o esquema familiar das rachadinhas nos gabinetes dos Bolsonaros. O jornal registra:

“O presidente Jair Bolsonaro telefonou para seu ex-assessor Waldyr Ferraz nesta quinta-feira, 20, para lhe cobrar explicações sobre reportagem da revista Veja. No texto, divulgado na versão digital da publicação, o amigo do presidente citou o caso das supostas rachadinhas (desvio de salários de assessores) nos gabinetes parlamentares da família. Atribuiu a prática a Ana Valle, segunda ex-mulher de Bolsonaro. Ao Estadão/Broadcast, após a publicação da reportagem, revelou ter recebido a ligação do presidente, negou que tivesse testemunhado os crimes e disse ter certeza que a família Bolsonaro não sabia de nada”.

Os áudios, publicados por VEJA, com as declarações de Jacaré acabaram com a tentativa da primeira família de negar o conteúdo da entrevista. Bolsonaro, segundo Jacaré, ficou indignado com o amigo. Agora é tarde.