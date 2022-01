Bolsonaro tem ‘melhora’, mas sem definição sobre cirurgia, diz hospital

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Internado em São Paulo desde a manhã desta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro apresentou “melhora clínica” após a passagem de sonda nasogástrica, divulgou a equipe médica do presidente, e sem ocorrência de febre ou dor abdominal.

Nota divulgada pelo Hospital Vila Nova Star diz, ainda, que Bolsonaro fez uma curta caminhada pelo corredor e que permanece em tratamento clínico. “Ainda não há avaliação definitiva quanto à necessidade de intervenção cirúrgica“, diz o comunicado. As informações também foram confirmadas pelo Palácio do Planalto.

Bolsonaro estava de férias em Santa Catarina até o último domingo, e foi levado para São Paulo na madrugada desta segunda.

O presidente deu entrada na unidade “devido a um quadro de suboclusão intestinal”, expressão que indica obstrução no intestino. Ainda não há previsão de alta hospitalar.

Este segundo boletim, assim como o primeiro, é assinado por Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo (cirurgião-chefe) e por Leandro Echenique (cardiologista), Ricardo Camarinha (cardiologista do presidente), Antônio Antonietto (diretor médico do Hospital Vila Nova Star) e Pedro Loretti (diretor geral do hospital).