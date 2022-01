Bolsonaro tem ‘inaceitável proteção da justiça’, diz Paulo Teixeira

“Há uma inaceitável proteção dele pela Justiça”, aponta o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) sobre o presidente Jair Bolsonaro — após mais uma denúncia a respeito do esquema de rachadinhas em gabinetes da família vir à tona.

Reportagem de capa de VEJA que chegou nesta sexta-feira às bancas ouviu o ex-assessor de Bolsonaro Waldir Ferraz, que declarou que a ex-mulher do presidente Ana Cristina Valle comandava o esquema nos gabinetes do seu então marido Jair — à época deputado federal — e dos filhos Flávio e Carlos Bolsonaro, à época deputado estadual e vereador, respectivamente.

Denúncias sobre a prática de rachadinha no gabinete de Bolsonaro-pai na Câmara quase levaram à criação de uma CPI no Senado, no ano passado. A empreitada do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), no entanto, não foi adiante devido à falta de assinaturas — houve resistência, inclusive, de senadores de oposição.

A leitura foi a de que mobilizar nova comissão parlamentar focada em Bolsonaro — como foi, em grande parte, a CPI da Covid em 2021 –, não seria politicamente viável.