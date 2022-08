Bolsonaro tem encontro marcado com banqueiros nesta segunda

Nos últimos tempos, Jair Bolsonaro incluiu os bancos na lista de adversários que teriam interesse na sua derrota nas eleições de outubro, principalmente depois de a Federação Brasileira de Bancos assinar um manifesto de apoio às urnas eletrônicas e à democracia.

O presidente alega que as instituições financeiras teriam perdido dinheiro no seu governo por conta da criação do Pix — gestado, aliás, no governo do seu antecessor, Michel Temer. Na verdade, os quatro maiores bancos do Brasil tiveram o maior lucro da história no primeiro trimestre de 2022.

Pois nesta segunda-feira Bolsonaro tem um encontro marcado na sede da Febraban, na avenida Faria Lima, em São Paulo, do qual também participarão integrantes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras.

Segundo as entidades, o presidente e candidato à reeleição falará a partir das 13h sobre a economia brasileira e ouvirá a visão da indústria financeira.