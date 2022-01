Bolsonaro sempre soube de rachadinha, diz Freixo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Líder da minoria na Câmara, Marcelo Freixo (PSB) disse que Jair Bolsonaro (PL) sempre soube da prática de rachadinha em seu gabinete e no de seus filhos Flávio e Carlos.

Em relato dado à Veja que está nas bancas nesta semana, Waldir Ferraz, ex-assessor de Bolsonaro conhecido como Jacaré, confirma que funcionários contratados para gabinetes da família tinham que repassar a maior parte dos seus salários aos mandatários dos cargos, num esquema tocado por Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente.

“Há provas contundentes de que Bolsonaro não só sabia como era o chefe do esquema de rachadinha”, disse Freixo. O deputado, que pretende disputar à vaga ao governo do Rio em uma chapa rival a da apoiada por Bolsonaro, disse que o atual presidente “comprou imóveis em dinheiro vivo junto com Ana Cristina Valle quando eles eram casados”.

O mesmo esquema vigoraria, disse o deputado, com Carlos e Flávio. “Os negócios envolviam distorções nos valores de compra e venda para lavar o dinheiro do esquema”, disse Freixo.