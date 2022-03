Governo Bolsonaro segue com desaprovação de 63% do eleitorado, diz Ipespe

O presidente Jair Bolsonaro tem subido nas pesquisas eleitorais, mas a alta desaprovação do seu governo junto à população não muda. Segundo levantamento do Ipespe, encomendado pela XP e divulgado nesta sexta-feira, 63% do eleitorado brasileiro desaprova a atual gestão. O índice se manteve estável em relação ao último levantamento, de duas semanas atrás.

A desaprovação do governo atingiu 60% dos eleitores em julho do ano passado. Desde então, o indicador oscilou entre três e cinco pontos percentuais para cima. Em janeiro deste ano, os que reprovavam o governo eram 64% dos entrevistados.

Na outra ponta, 32% dos brasileiros aprovam a gestão bolsonarista, segundo o levantamento desta sexta. Esse número cresceu um ponto percentual em relação ao apurado em fevereiro (31%) e três pontos em relação a janeiro deste ano (29%).

A pesquisa foi realizada entre segunda e quarta-feira dessa semana, com 1.000 entrevistados de todos as regiões do país. A margem de erro estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%.