Jair Bolsonaro tomou café nesta quarta com o Walter Braga Netto e com o cacique do PL, Valdemar Costa Neto, no Palácio da Alvorada.

O encontro, como mostrou o Radar nesta terça, faz parte dos ritos de despedida do presidente. Ele vai viajar para Miami, nos Estados Unidos, antes da posse de Lula.