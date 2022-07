Bolsonaro se manifesta sobre bolsonarista que matou petista no PR

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro postou nas redes, há pouco, sua primeira manifestação sobre o crime de um de seus apoiadores que assassinou um militante do PT em Foz do Iguaçú, no Paraná.

Sem prestar solidariedade à família de Marcelo Arruda, o petista assassinado enquanto comemorava o próprio aniversário com a família, Bolsonaro disse “dispensar qualquer tipo de apoio de quem pratica violência”, novamente sem citar também o assassino, o bolsonarista Jorge José da Rocha.

“Dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. A esse tipo de gente, peço que por coerência mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos”, disse Bolsonaro.

O restante da fala do presidente não é para pedir paz, mas sim para acusar a esquerda de ser violenta. “É o lado de lá que dá facada, que cospe, que destrói patrimônio, que solta rojão em cinegrafista, que protege terroristas internacionais, que desumaniza pessoas com rótulos e pede fogo nelas, que invade fazendas e mata animais, que empurra um senhor num caminhão em movimento”, disse Bolsonaro.

O presidente também se defende de quem responsabiliza seu discurso pela escalada de ódio na campanha. “Falar que não são esses e muitos outros atos violentos mas frases descontextualizadas que incentivam a violência é atentar contra a inteligência das pessoas. Nem a pior, nem a mais mal utilizada força de expressão, será mais grave do que fatos concretos e recorrentes”.

Bolsonaro finaliza o texto pedindo que as autoridades apurem o caso e volta a criticar opositores. “Que as autoridades apurem seriamente o ocorrido e tomem todas as providências cabíveis, assim como contra caluniadores que agem como urubus para tentar nos prejudicar 24 hora por dia”, diz o presidente.