Bolsonaro se encontra nesta sexta com estrelas do mundo da luta

Atualizado em 21 out 2022, 07h22 - Publicado em 21 out 2022, 06h01

Por Ramiro Brites

Jair Bolsonaro se reúne nesta sexta com celebridades das artes marciais. O encontro inicia às 9h e conta com nomes famosos do UFC.

O candidato à reeleição chegou na capital paulista na quinta e vai permanecer até o domingo. No fim de semana, ele deve visitar periferias e participar de eventos religiosos.

Confira a lista dos lutadores que confirmaram presença:

Minotauro

José Aldo

Maurício Shogun

Fabrício Werdum Cyborg

Rafael dos Anjos

Wanderlei Silva

André Pederneiras

Tominhas Almeida

Cara de Sapato

Murilo Ninja

Patrício Pitbull

Marcus Buchecha

Fábio Gurgel