Bolsonaro revela o que teme com abertura de CPI do MEC

Jair Bolsonaro aproveitou o discurso que fez no evento da CNI com presidenciáveis, na tarde desta quarta-feira, para revelar o seu temor com a possível instalação da CPI do MEC. Para o presidente, a comissão iria apurar “um assunto que parece que está encerrado”.

Ele criticava o modelo de distribuição de ministérios em governos anteriores, segundo ele baseada exclusivamente por critérios políticos, e disse que “as pessoas realmente não eram as mais adequadas para ocupar esse postos-chave”. E então citou a CPI, cujo pedido de abertura foi protocolado no Senado nesta terça.

“Conosco é diferente. Paguei e pago um preço altíssimo por isso. Olha uma CPI quase saindo aí de um assunto que parece que está encerrado, parece. Mas, quando se abre uma CPI, abre-se um mar de oportunidades para os oportunistas aí fazerem campanha contra a gente, no caso”, declarou Bolsonaro.

Em tempo: a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito ganhou força após a prisão, há uma semana, do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, de dois pastores evangélicos e de ex-assessores do MEC e da Prefeitura de Goiânia. Liberados no dia seguinte, eles foram alvo de investigações por corrupção na liberação de verbas do ministério a partir de um esquema de tráfico de influência envolvendo pastores evangélicos.

