Bolsonaro retira sonda nasogástrica, mas segue sem previsão de alta

Internado desde a madrugada desta segunda-feira com um quadro de obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro retirou na tarde desta terça a sonda nasogástrica que vinha usando para se alimentar, depois de reagir bem à dieta líquida durante o dia.

As informações constam do boletim médico divulgado há pouco pelo Hospital Vila Nova Star e de nota da Secom do Palácio do Planalto.

O presidente, no entanto, ainda não tem previsão de alta no momento. apesar de o seu trato digestivo mostrar “sinais de recuperação”.