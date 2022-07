Bolsonaro renova o estoque de bandeiras do Brasil no governo

Depois da inusitada discussão provocada por uma juíza eleitoral que se manifestou contra o uso da bandeira do Brasil durante a campanha, por considerá-la um símbolo político do bolsonarismo, o governo de Jair Bolsonaro decidiu renovar seu estoque de bandeiras. O Planalto vai gastar 38 000 reais para comprar 83 bandeiras do Brasil, da Presidência e do Mercosul.