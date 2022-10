Atualizado em 15 out 2022, 10h14 - Publicado em 15 out 2022, 10h01

Repetindo o movimento visto no primeiro turno, quando Neymar e outros atletas declararam apoio a Jair Bolsonaro, a campanha do presidente vai começar a bombardear as redes nos próximos dias com novas gravações de celebridades da música e dos esportes.

Neymar deve entrar novamente em campo pelo capitão.