Bolsonaro recebe Alexandre de Moraes e Lewandowski no Planalto

O presidente Jair Bolsonaro recebeu na noite desta quarta-feira os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, do STF e do TSE, para uma reunião no Palácio do Planalto.

Os dois foram levar um convite para que ele participe da posse de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e de Lewandowski como vice, marcada para a terça da semana que vem.

O futuro chefe do tribunal é um dos principais alvos dos frequentes ataques de Bolsonaro, e também um de seus principais algozes no Judiciário, como relator de processos que investigam o presidente e seus aliados.