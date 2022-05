Bolsonaro rebate fala de Fachin sobre Forças Armadas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) dedicou alguns minutos de sua live desta quinta-feira para rebater as falas do presidente do TSE, Edson Fachin, a respeito do papel das Forças Armadas no processo eleitoral.

Mais cedo, o ministro subiu o tom contra a ofensiva de militares sobre a organização do pleito deste ano e afirmou que as eleições “dizem respeito à população civil” e que quem trata do assunto são as “forças desarmadas“.

“Não sei da onde ele está tirando esse fantasma que as Forças Armadas querem interferir na Justiça Eleitoral (…) As Forças Armadas não estão se metendo nas eleições, elas foram convidadas por uma portaria do ministro Barroso, e vão continuar fazendo esse trabalho, a não ser que o ministro revogue a portaria”, disse Bolsonaro.

“Mas, por favor, não se refira dessa forma, porque sou capitão do Exército e me coloco como militar. É uma forma bastante descortês de tratar uma instituição que presta, em várias áreas, excelentes serviços ao Brasil”, prosseguiu.

A Comissão de Transparência das Eleições foi criada pelo TSE no fim do ano passado e convidou diversas instituições para fazerem parte do colegiado, entre elas as próprias Forças Armadas — que desde então têm cobrado mudanças no sistema eleitoral.

Durante a live desta quinta, Bolsonaro disse, ainda, que não existe tentativa de interferência no pleito deste ano e nem ataques às urnas eletrônicas e à democracia. “A transparência das eleições, eleições limpas, seguras, transparentes, é questão de segurança nacional. Ninguém quer ter dúvidas, quando acaba eleição, se aquele candidato que ganhou, ganhou mesmo”.

