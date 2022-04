Bolsonaro quis corromper o chefe da Petrobras? Explique-se, presidente!

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro demitiu o general Joaquim Luna do comando da Petrobras. Para o público geral, o motivo dado pelo presidente foi a insatisfação com a escalada de preços dos combustíveis. Na entrevista em VEJA, porém, o general adicionou elementos bem menos nobres para justificar sua saída.

O presidente teria feito pressões políticas sobre a gestão na estatal, coisa parecida com o que foi visto nos governos petistas de Lula e Dilma Rousseff, no ninho do petrolão.

A fala de Luna obriga Bolsonaro a se explicar. O general diz algumas coisas:

“Não coloco meus valores em xeque”, é a primeira.

“Não vendo minha alma”, é a segunda fala de Luna.

“Quero minha reputação íntegra para quem quiser olhar”, é a terceira.

Há outras, mas essas já servem para fundamentar uma pergunta a Bolsonaro.

O que fez o presidente para forçar Luna a colocar “valores em xeque”, “vender a alma” ou prejudicar a integridade de sua reputação? Bolsonaro precisa explicar que desvios tentou imputar ao presidente da Petrobras e não conseguiu.