Bolsonaro questiona se ministros do STF ‘querem uma ruptura’

Jair Bolsonaro passou esta terça inflamando sua base radical com discurso de golpe e de ataque a ministros do STF. Há pouco, no Planalto, ele deu continuidade aos ataques, chamando Edson Fachin, o chefe do TSE, de “marxista-leninista e advogado do MST”.

A indignação atual do presidente é com a decisão do STF que tornou a condenar o deputado estadual bolsonarista Fernando Francischini por propagar fake news contra o sistema eleitoral.

Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram para derrubar a canetada de Nunes Marques, que beneficiou o bolsonarista e só foi apoiada por André Mendonça. Sobre a decisão dos ministros da Segunda Turma, disse Bolsonaro:

“O que eles querem, uma ruptura? Aqui não tem ninguém mais homem do que outro, mas nós não podemos nos curvar”, disse Bolsonaro, chamando Fachin, na sequência, de “marxista-leninista, advogado do MST”.

Continua após a publicidade