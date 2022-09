Bolsonaro provoca uma grande perda na campanha de Mourão

Jair Bolsonaro ferrou a campanha eleitoral do seu vice, Hamilton Mourão, que tenta conquistar um mandato no Senado no Rio Grande do Sul.

É que o presidente decidiu viajar para o funeral da rainha Elizabeth II e depois passar em Nova Iorque na Assembleia da ONU. Como Mourão é quem assume na ausência de Bolsonaro, ele perderia a condição de candidato se ocupasse a Presidência — culpa de uma velha lei em vigor.

Para não ficar inelegível, o vice e candidato a senador então teve que também sair do país e deixar a cadeira no Planalto a Rodrigo Pacheco — Arthur Lira viajou pelo mesmo motivo de Mourão.

O problema, no caso de Mourão, é que esse período fora do Brasil bate justamente com a Semana Farroupilha, uma das datas mais importantes para os gaúchos no estado. Os adversários do general agradecem.