Bolsonaro promete respeitar o resultado das urnas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro prometeu respeitar o resultado das urnas nas eleições presidenciais deste ano. A promessa foi feita na noite desta segunda em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo.

Bem à sua maneira, Bolsonaro assumiu um compromisso, mas colocou uma condicionante como uma brecha para poder quebrar a promessa mais adiante. Ele disse que respeitará os resultados “desde que as eleições sejam limpas e transparentes”.

“Seja qual for o resultado, eleições limpas e transparentes devem ser respeitadas”, disse ele, ao que o apresentador Willian Bonner afirmou que “está atestado” que o sistema eleitoral brasileiro é transparente e as urnas eletrônicas são auditáveis.

“Será respeitado o resultado das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes”, reafirmou Bolsonaro. Minutos antes, ele disse que o país teria “eleições limpas neste ano” e mencionou a participação das Forças Armadas no Comitê de Transparência das Eleições do TSE e o comando de Alexandre de Moraes na Justiça Eleitoral.

O entrevistador pediu que o presidente fosse mais enfático em sua resposta e Bolsonaro afirmou que queria “botar um ponto final” no assunto. “Vamos botar um ponto final nisso? Tá resolvido. Vamos para outra pergunta, outro assunto. Vamos respeitar os resultados”, disse.

“Então temos uma declaração do candidato Bolsonaro assumindo publicamente o respeito ao resultado das urnas em outubro”, disse Bonner, ao que o presidente concordou.

Continua após a publicidade