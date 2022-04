Bolsonaro pode salvar Silveira da cadeia, mas ele seguirá inelegível

A decisão de Jair Bolsonaro de derrubar a condenação de Daniel Silveira, no STF, com um indulto presidencial pegou os ministros da Corte de surpresa, tanto que alguns ainda estão tentando interpretar o impacto do movimento de Bolsonaro no caso.

Segundo ministros do STF, o indulto de Bolsonaro pode até livrar Silveira da cadeia, mas não terá efeito sobre o futuro eleitoral do deputado, que seguirá proibido de disputar votos nas urnas.

Na visão de ministros do STF, a inelegibilidade de Silveira permanece pois não tem natureza penal. “Independente da validade ou não do indulto, Daniel Silveira não poderá ser candidato”, diz um interlocutor do Supremo.