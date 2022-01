Bolsonaro passou a noite estável e está descansando, diz Planalto

Internado no Hospital Nova Star, em São Paulo, desde o início da madrugada desta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez exames, passou a noite sem intercorrências e está descansando, “após sentir um desconforto abdominal”, segundo nota divulgada há pouco pela Secom do Palácio do Planalto. Ele ainda aguarda o resultado dos testes a que foi submetido.

“A Secom informa, ainda, que o Presidente passa bem e que mais detalhes serão divulgados posteriormente, após atualização do boletim médico”, diz o comunicado.

Mais cedo, o Radar informou que Bolsonaro reclamou de dores abdominais e deixou Santa Catarina para receber atendimento médico na capital paulista. O cirurgião Antônio Luiz Macedo, que já operou o presidente algumas vezes, foi acionado.

No início de dezembro do ano passado, o Radar mostrou que o presidente havia sido alertado pelos médicos para que cuidasse da alimentação. Segundo interlocutores do Planalto, o presidente come muito e come mal. Além do cardápio irregular, não mastiga os alimentos com a devida paciência, o que prejudica a digestão.