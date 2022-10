Bolsonaro passará por quatro cidades do Sul e Sudeste em dois dias

Atualizado em 11 out 2022, 08h22 - Publicado em 11 out 2022, 09h02

A menos de três semanas do segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro passará pelos próximos dois dias por quatro cidades de quatro estados do Sul e do Sudeste, para participar de atos da sua campanha à reeleição.

O primeiro será na manhã desta terça, em Balneário Camboriú, onde ele terá um encontro a partir das 10h30 com dezenas de prefeitos e deputados eleitos de Santa Catarina e empresários e depois discursará em um comício. O objetivo da reunião é traçar estratégias de campanha na região, onde o presidente já foi o mais votado no primeiro turno.

Bolsonaro estará “em casa” no município catarinense, que já visitou outras 13 vezes, segundo sua campanha. Ele foi o presidenciável mais votado na cidade, com 68,36% dos votos válidos — Lula teve 23,85%.

Na sequência, o candidato à reeleição seguirá para Pelotas, no Rio Grande do Sul, terra natal do ex-governador Eduardo Leite, que disputa o segundo turno contra o bolsonarista Onyx Lorenzoni. Na cidade gaúcha, Bolsonaro também terá um encontro com prefeitos e lideranças políticas, a partir das 14h30, e falará com apoiadores.

Dos quatro destinos de Bolsonaro nesta série de viagens, este foi o único em que Lula foi o mais votado (51,82% dos votos válidos contra 36,40% do presidente).

Na quarta, ele terá agendas em Belo Horizonte, pela manhã, e em Aparecida, à tarde, onde deverá visitar mais uma vez o Santuário da Padroeira do Brasil. Na capital de Minas Gerais, o presidente trava uma disputa acirrada contra o adversário petista: teve 46,60% contra 42,53% de Lula. Na cidade paulista, Bolsonaro recebeu 55,51% dos votos válidos contra 33,5% do ex-presidente.