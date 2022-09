Bolsonaro passa Lula com folga no Rio, mostra pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro lidera com 45,2% contra 38,7% de Lula no estado do Rio de Janeiro, segundo a pesquisa de intenção de votos divulgada nesta sexta pela Atlas/Intel. Apesar da diferença de 6,5 pontos, o levantamento também mostra que 50,3% dos entrevistados desaprovam o atual governo.

Entre as mulheres, Lula lidera com 50,1% das intenções e Bolsonaro tem 30,7%. Por outro lado, o atual presidente abriu ampla vantagem no eleitorado masculino. São 63,2% dos votos e Lula tem apenas 24,6%.

A pesquisa foi feita com 1.630 pessoas entre os dias 10 e 14 de setembro. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.