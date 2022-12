Bolsonaro participa de terceiro evento militar no último mês de governo

Apesar de evitar pronunciamentos, o presidente Jair Bolsonaro tem participado de eventos públicos no último mês de seu governo. Nos primeiros dez dias de dezembro, já foram três compromissos com militares e um com civis – a nomeação de ministros do STJ.

Neste sábado, o presidente vai participar da ascensão de 182 aspirantes a Guardas-Marinha. Bolsonaro se mostrou abatido nos últimos compromissos públicos, porém, na quinta-feira, o presidente tirou selfies com apoiadores e esboçou sorrisos em formatura das Forças Aéreas, no interior de São Paulo.

Sete estrangeiros de Marinhas parceiras estão entre os oficiais. Além dos brasileiros, serão formados oficiais da Bolívia, Cabo Verde, Camarões, Panamá e Senegal. A cerimônia também marca a formatura das primeiras seis mulheres integrantes dos Corpos da Armada e de Fuzileiros Navais.