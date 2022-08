‘Bolsonaro parece um bobo da corte’ diz Lula ao Jornal Nacional

Lula chamou Jair Bolsonaro de “bobo da corte” durante entrevista ao Jornal Nacional na noite desta quinta-feira. O petista respondia sobre a relação dos partidos do chamado centrão com os governos de ocasião e disse que o atual presidente é “refém” do apoio do Congresso.

“Isso aqui não é moeda de troca. Isso aqui é usurpação do poder. Acabou o presidencialismo. O Bolsonaro não manda em nada. O Bolsonaro é refém do Congresso nacional. O Bolsonaro sequer cuida do orçamento. O orçamento quem cuida é o [Arthur] Lira. É ele quem libera a verba. O ministro liga para ele e não para o presidente da República. O Bolsonaro parece um bobo da corte. Ele não coordena o orçamento”, disse.

Pouco antes, Lula havia questionado os entrevistadores sobre o que seria mais grave, o mensalão, que foi o escândalo de compra de votos no Congresso em seu primeiro mandato, ou a distribuição de dinheiro via emendas por meio do que atualmente se convencionou chamar de orçamento secreto.

O petista prometeu acabar com as chamadas emendas de relator “conversando com os deputados”. “Isso é um escárnio. Isso não é democracia. Eu estou olhando para você porque eu quero que você me cobre depois”, disse ele para a apresentadora Renata Vasconcellos.

Por fim, Lula cobrou da sociedade um acompanhamento maior sobre os políticos eleitos para o Parlamento. “O Congresso nacional é resultado da sua consciência política nas eleições. Não coloque rancor na urna porque não dá certo”, disse.

