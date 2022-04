Bolsonaro nomeia investigado por ataques ao STF para vice-líder na Câmara

Jair Bolsonaro fez mais um gesto de afronta ao STF. Nesta sexta-feira, 22, um dia depois de conceder indulto ao deputado Daniel Silveira e livrar o parlamentar de cumprir a pena de mais de oito anos de prisão instituída pela Corte, o presidente indicou como vice-líder do governo na Câmara um parlamentar que é investigado no inquérito dos atos antidemocráticos que também corre no Supremo.

O deputado evangélico Otoni de Paula (MDB-RJ) foi indicado a uma das quinze vice-lideranças do governo na Câmara. Otoni já ocupou este mesmo posto em 2020, quando ainda era filiado ao PSC, mas teve que deixar a cadeira justamente por ter xingado o ministro do STF Alexandre de Moraes nas redes, o que rendeu-lhe naquele ano uma denúncia na PGR pelos crimes de difamação, injúria e coação.

O deputado é um dos investigados no inquérito do Supremo que apura os atos de cunho golpista que ocorreram no primeiro semestre de 2020, com aglomerações de populares na porta de quartéis e bolsonaristas notórios proferindo ataques às instituições nas redes.

A indicação de Bolsonaro para que Otoni ocupe a vice-liderança do governo na Câmara é um sinal de que o presidente seguirá nessa toada de disputar força com o Supremo. O indulto a Silveira é ainda uma indicação de que o presidente poderá tomar o mesmo caminho se outros aliados seus sofrerem condenações no STF, caso do próprio Otoni e de Roberto Jefferson, também investigado no mesmo inquérito.