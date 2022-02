Bolsonaro não vai à Rússia apoiar intervenção na Ucrânia, diz Mourão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta quarta-feira, em entrevista à CNN Brasil, que não vê problema na visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, na semana que vem, e que o Brasil não está indo ao país eurasiático para dar apoio a uma intervenção de uma nação sobre outra, no caso, a Ucrânia.

Questionado sobre os riscos diplomáticos da viagem, inclusive diante da sinalização negativa dos Estados Unidos à visita nesse momento, o general da reserva afirmou que a questão da Rússia e da Ucrânia é histórica, que ambos são países independentes e soberanos, e que, dentro da visão russa, existe uma “linha vermelha” que considera como zona de proteção.

“Então é uma questão de uma queda de braço entre a Rússia e as potências ocidentais e que o Brasil não tem nenhuma participação nisso”, declarou.

Mourão apontou que Bolsonaro vai viajar a convite do presidente Vladimir Putin e que este é um momento para aumentar as relações econômico-comerciais entre os dois países, que tiveram negócios na faixa de 7 bilhões de dólares, deficitária para o lado brasileiro.

“E é uma hora então de a gente poder aprofundar esse relacionamento nesse sentido, também na cooperação científico-tecnológica e em outras áreas. E eu não vejo problema nessa viagem nesse momento agora”, afirmou o vice-presidente.

Especificamente sobre a possível indisposição com o governo americano, Mourão disse não ver dessa forma, já que os Estados Unidos, a Rússia e outras potências trabalham para evitar que um conflito ocorra e buscando usar as armas da diplomacia. Ele lembrou que o Brasil advogou por uma solução pacífica na reunião ocorrida no Conselho de Segurança da ONU na semana passada.

“Eu não vejo que haja prejuízo em ir ou não ir. O Brasil não está indo lá para dar apoio, vamos dizer assim, a uma intervenção de uma nação sobre outra. O Brasil está indo para intensificar as suas relações, e que nós também temos boas relações com a Ucrânia, com um país importante que é a Rússia. E estamos olhando dessa forma isso”, declarou o general.

Mourão lembrou ainda que o presidente da França, Emmanuel Macron, se reuniu na segunda-feira com Putin na Rússia, com outros objetivos. E disse que, na visão dele, não considera que vai ocorrer efetivamente um conflito armado. “Vai ficar, vamos dizer, nessa pendenga diplomática”, palpitou.