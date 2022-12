Bolsonaro não se reuniu com 10 de seus ministros desde discurso da derrota

Dois dias depois de ser derrotado nas urnas por Lula, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso sobre o resultado das eleições acompanhado de aliados e de praticamente todo o seu ministério, no Palácio da Alvorada. Nos 50 dias que se passaram desde aquele 1º de novembro, ele não se reuniu com dez dos seus 23 ministros (veja a lista abaixo). Pelo menos é isso que aponta a sua agenda oficial.

Dos 13 auxiliares do primeiro escalão do governo que entraram nos registros da Presidência, ninguém foi mais assíduo do que Célio Faria Júnior, chefe da Secretaria de Governo e ex-chefe de gabinete de Bolsonaro. Ele consta em 18 compromissos do presidente neste período. O segundo mais frequente é o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, com cinco encontros.

Já o chanceler Carlos França e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foram recebidos oficialmente três vezes pelo presidente, cada um. Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral da Presidência), Joaquim Leite (Meio Ambiente) e Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública) tiveram duas reuniões cada com o chefe.

Outros seis ministros estiveram apenas uma vez com Bolsonaro, entre eles o da Economia, Paulo Guedes, antes presença frequente no Palácio do Planalto. Completam a lista Fábio Faria (Comunicações), Adolfo Sachsida (Minas e Energia), Victor Godoy Veiga (Educação), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União) e Bruno Bianco (Advocacia-Geral da União).

Dentre os dez ministros que não tiveram nenhuma reunião oficial com o presidente nos últimos 50 dias, dois são generais e são aliados próximos de Bolsonaro, e já foram vistos em eventos ao seu lado neste período. Os oito restantes entraram no governo em março deste ano, substituindo os que saíram para disputar as eleições. Veja a lista a seguir:

Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional)

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (Defesa)

Marcelo Sampaio (Infraestrutura)

Marcos Montes (Agricultura)

José Carlos Oliveira (Trabalho e Previdência)

Ronaldo Vieira Bento (Cidadania)

Paulo César Alvim (Ciência, Tecnologia e Inovações)

Carlos Brito (Turismo)

Daniel Ferreira (Desenvolvimento Regional)

Cristiane Britto (Mulher, Família e Direitos Humanos)