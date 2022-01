Bolsonaro não cometeu prevaricação em caso Covaxin, diz Polícia Federal

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal enviou nesta segunda-feira ao STF o relatório final do inquérito que apurou se o presidente Jair Bolsonaro cometeu prevaricação no caso da compra das vacinas Covaxin, da Índia, e concluiu que não houve crime.

A investigação teve início a partir de uma notícia-crime enviada em julho do ano passado pelos senadores Randolfe Rodrigues, Fabiano Contarato e Jorge Kajuru, com base nos depoimentos dados à CPI da Covid pelo deputado federal Luis Miranda e pelo irmão dele, Luís Ricardo Miranda, funcionário do Ministério da Saúde.

Os dois relataram que denunciaram irregularidades no processo da compra ao presidente Jair Bolsonaro, que teria prometido encaminhar as denúncias ao diretor-geral da PF.

“Ausente um dos elementos objetivos constitutivos do tipo penal incriminador, o Juízo de tipicidade necessariamente há de ser negativo. Significa dizer que não há correspondência, relação de adequação, entre os fatos e o crime de prevaricação atribuído ao Presidente da República Jair Messias Bolsonaro. O juízo de tipicidade, neste caso, sequer pôde ultrapassar o contorno da tipicidade formal. Não há materialidade. Não há crime”, diz trecho do relatório assinado pelo delegado da PF William Schuman Marinho.