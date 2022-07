Bolsonaro muda de novo local de lançamento de sua candidatura

O Radar mostrou no fim do mês passado que Jair Bolsonaro havia decidido lançar sua candidatura à reeleição no dia 23 de julho, num centro de convenções em Brasília.

O presidente depois mudou de ideia e mandou seus auxiliares circularem a informação de que ele iria lançar sua candidatura não mais em Brasília, mas sim em São Paulo. Uma forma de ajudar seu candidato Tarcísio de Freitas, que patina nas pesquisas.

Agora, surgiu uma nova data e um novo estado para o lançamento. Bolsonaro, se não mudar de ideia novamente, vai lançar sua candidatura no Rio de Janeiro, no dia 24 de julho, no Maracanãzinho.

