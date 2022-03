Bolsonaro: ‘me embrulha o estômago ter que jogar dentro das quatro linhas’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Durante o discurso de mais de meia hora no evento do PL que marcou o lançamento da sua pré-candidatura à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro admitiu o incômodo que às vezes sente em respeitar a Constituição, ou “jogar dentro das quatro linha”, metáfora que costuma usar.

“Por vezes me embrulha o estômago ter que jogar dentro das quatro linhas, mas eu jurei, e não foi da boca pra fora, respeitar a Constituição”, declarou o presidente, ao lado do general Augusto Heleno, chefe do GSI da Presidência, e outras dezenas de aliados.

Bolsonaro complementou se dirigindo a odos aquele que estão ao seu lado, em especial os 23 ministros do seu governo, evocando o enfrentamento com ministros do STF que tomam decisões contrárias a ele.

“Eu digo-lhes: vocês têm obrigação de, juntamente comigo, fazer com que quem esteja fora das quatro linhas seja obrigado a voltar para dentro das quatro linhas”, disse o presidente.