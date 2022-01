Bolsonaro mantém R$ 1,7 bi no orçamento para reajuste de servidores

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro divulgou no Diário Oficial da União desta segunda o texto do orçamento para este ano, com seus vetos e sanções.

O presidente vetou cerca de 3,18 bilhões de reais em despesas, mas manteve uma previsão de gasto de 1,7 bilhão de reais para bancar reajuste de servidores.

No final do ano passado, Bolsonaro indicou que os policiais federais seriam as únicas categorias a receberem reajuste salarial neste ano, o que desencadeou a reação negativa de várias outros grupos de servidores que ameaçam entrar em greve.

Bolsonaro também manteve no texto aprovado pelo Congresso a previsão de 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral.