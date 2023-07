Bolsonaro, Lula e o dilema de Jhonatan de Jesus no TCU

Colegas do ministro Jhonatan de Jesus no TCU estão intrigados. O novo integrante da Corte, com passado parlamentar próximo ao bolsonarismo, terá agora, entre suas primeiras missões no tribunal, relatar o processo do Ministério Público junto ao TCU contra Jair Bolsonaro.

“O sorteio de Jhonatan para relatar esse caso do Bolsonaro vai medir antigas e novas lealdades. Ele é aliado de Lira e, ainda mais, de Marcos Pereira, aspirante à cadeira de presidente da Câmara, de preferência com o apoio do Planalto”, diz um ministro do TCU.

A matéria relatada por Jesus tenta cobrar de Bolsonaro as despesas públicas realizadas na famosa reunião de embaixadores que levou o TSE a declarar a inelegibilidade do ex-presidente.

O ministro também ficará com a relatoria do pedido de Benedito Gonçalves, que solicitou que o acórdão do TSE sobre inelegibilidade de Bolsonaro fosse encaminhado ao tribunal para apuração de outros crimes envolvendo a reunião.

De quebra, Jesus também virou relator das contas do segundo ano do governo Lula na Corte.

