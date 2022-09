Bolsonaro: Lula é ‘maior ladrão da história’ e Alckmin é ladrão de merenda

Durante discurso de campanha em Santos, no litoral paulista, na tarde desta quarta-feira, Jair Bolsonaro (PL) atacou a chapa Lula–Geraldo Alckmin ao chamar o petista de “maior ladrão da história do país” e o ex-governador de SP de “ladrão de merenda”. Ele repetiu que vencerá no primeiro turno no próximo domingo.

Bolsonaro mencionou o caso da “máfia da merenda” no governo de São Paulo em 2015, durante a gestão de Alckmin (PSB), na época no PSDB. Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público investigou suspeitas de fraude em licitações de contratos de alimentação de escolas públicas em ao menos 22 cidades. O escândalo foi alvo de muito barulho da oposição petista ao então tucano.

“Vocês sabem quem é Jair Bolsonaro e sabem muito bem que é Lula da Silva, o maior ladrão da história do Brasil. O maior ladrão da história do Brasil conjuntamente com o ladrão de merenda aqui em São Paulo querem voltar à cena do crime. Não voltarão porque nós vamos vencer no primeiro turno”, disse Bolsonaro.