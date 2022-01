Bolsonaro libera voo em classe executiva ao andar de cima do governo

Eleito presidente com a promessa de por fim à “mamata” com o dinheiro público, Jair Bolsonaro editou um decreto que autoriza seus auxiliares do andar de cima do governo a viajarem de classe executiva em voos internacionais com duração maior do que sete horas.

A nova norma valerá para ministros, servidores ocupantes de cargos comissionados ou função de confiança no topo da hierarquia do governo e servidores que estejam substituindo ou representando autoridades brasileiras em viagens ao exterior.

O decreto, assinado por Bolsonaro e por Paulo Guedes, foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A regra anterior dizia que servidores deveriam viajar na classe econômica.