Bolsonaro jamais participou de qualquer conversa sobre golpe, diz defesa

GIRO VEJA

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e o roteiro do golpe

A capa de VEJA desta semana traz com exclusividade detalhes do relatório da Polícia Federal sobre o conteúdo do celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A reportagem assinada pelo colunista Robson Bonin mostra mensagens e documentos que comprovam a existência de um roteiro detalhado para um golpe de Estado, gestado no círculo de altíssima confiança do então presidente da República. A reportagem de capa de VEJA sobre documentos encontrados no celular de Mauro Cid é tema central do Giro VEJA desta sexta-feira.