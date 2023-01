Bolsonaro já está na galeria de ex-presidentes no Planalto

A foto em preto e branco do último chefe do Planalto já está pendurada na parede do palácio junto dos demais ex-presidentes. Lula tirou a foto oficial de seu terceiro mandato no domingo e deve ser, em breve, exposta na galeria.

Jair Bolsonaro não entregou a faixa presidencial ao seu sucessor, como era de praxe nas transições de governo. Agora, os retratos de Bolsonaro e do petista estarão lado a lado em um corredor do Palácio do Planalto.